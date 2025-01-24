Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ

Отмечается, что протестующие несут плакаты «Нет геноциду приднестровского народа», «Молдова, пропусти газ» и другие. Вышедший на протест председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов заявил, что у молдавского руководства нет понимания той беды и страданий, с которыми столкнулись жители Приднестровья.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что в ПМР сложилась тяжелая ситуация без поставок энергоресурсов. По его словам, газ в регионе закончится через два дня, передает «Радиоточка НСН».

