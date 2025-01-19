Президент Молдавии Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье незаконны

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье являются незаконными. Об этом она заявила в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.

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Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский после поездки в Россию заявил, что скоро российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ появилась информация, что поставки будут идти через частную компанию Natural Gaz D.C.

"Поставка через посредников — это незаконный вариант, это метод также нарушает режим международных санкций", - сказала Санду.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что власти Молдавии желают использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПриднестровьеГазМолдавияМайя Санду

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