Президент Молдавии Санду заявила, что поставки российского газа в Приднестровье незаконны

Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский после поездки в Россию заявил, что скоро российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ появилась информация, что поставки будут идти через частную компанию Natural Gaz D.C.

"Поставка через посредников — это незаконный вариант, это метод также нарушает режим международных санкций", - сказала Санду.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что власти Молдавии желают использовать энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса.

