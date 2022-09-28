МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября
Референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отвечают нормам и принципам международного права. Об этом сообщил МИД России.
По словам представителей ведомства, что жители Донбасса и юга Украины воспользовались правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН, международными пактами о правах человека, Хельсинским заключительным актом СБСЕ, а также заключением Международного суда ООН по Косово. Также сотрудники МИД отметили признание легитимности референдумов международными наблюдателями.
«В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией», — подчеркнул МИД.
Ранее ФРГ отказалась признавать итоги референдумов на Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- СМИ: следовавший в Россию сухогруз заблокировал движение в проливе Босфор
- МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября
- ЕК: Новые санкции лишат российский оборонный комплекс ключевых технологий
- Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ
- Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде
- Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют
- Минобороны открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных
- TSN: Канадских хоккеистов призвали покинуть Россию и Белоруссию
- Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России
- ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru