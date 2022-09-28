МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября

Референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отвечают нормам и принципам международного права. Об этом сообщил МИД России.

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По словам представителей ведомства, что жители Донбасса и юга Украины воспользовались правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН, международными пактами о правах человека, Хельсинским заключительным актом СБСЕ, а также заключением Международного суда ООН по Косово. Также сотрудники МИД отметили признание легитимности референдумов международными наблюдателями.

«В ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией», — подчеркнул МИД.

Ранее ФРГ отказалась признавать итоги референдумов на Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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