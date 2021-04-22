МИД заявил о нежелании США сотрудничать в борьбе с терроризмом

«Все российские предложения наталкиваются на нежелание американцев вести профессиональный разговор с нами на основе равноправия и взаимного учета интересов», - отметил эксперт.

Он также отметил, что страдает и сфера кибербезопасности, потому что Америка игнорирует предложение РФ о создании соответствующей рабочей группы, а высылка сотрудников посольства России и в целом санкционные настроения США не способствуют сближению стран и решению глобальных проблем.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия хочет сохранить добрые отношения с международным сообществом, но обещает жесткий ответ тем, кто перейдет «красную черту».

