Киплинг и асимметрия. Послание Путина внешнему миру

Жестко и местами едко прозвучала та часть послания президента Федеральному собранию, что касалась взаимоотношений России с остальным миром. Коллективному Западу во главе с Вашингтоном Владимир Путин указал на утрату представлений о приличии:

«В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Какой-то новый вид спорта — кто громче что-то скажет. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена», - заявил президент.

Этот пассаж, как и последующий, явно был обращен в адрес той же Чехии, которая вслед за США учинила скандал с высылкой дипломатов. Несмотря на череду последних недружественных шагов в адрес Москвы, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, и даже с теми, с кем отношения в последнее время «не складываются», - заверил Путин. Но тут же пригрозил:

«Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь мосты, то он должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким».

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в возможности «быстрого и жесткого ответа», Путин перечислил новые вооружения, которые поступят или уже поступают в армию и на флот. Первый полк, вооруженный баллистическими ракетами «Сармат», заступит на дежурство в конце 2022 года. Увеличивается число ударных авиакомплексов с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», кораблей с ракетами «Калибр». К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, в ядерной триаде показатель уже в этом году превысит 88%, - указал Владимир Путин.

Когда же в послании дело дошло до истории с раскрытием заговора против Александра Лукашенко, президент России дал понять, что возмущен этой историей до глубины души:

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы уже перешли».

Вот границы в отношениях с Россией лучше не пересекать, - предупредил Владимир Путин:

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам безопасности России, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели (…) Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - предупредил напоследок президент.

Чем, вероятно, окончательно поставил в тупик своих зарубежных слушателей.

