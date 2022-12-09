МИД запретил въезд в Россию еще 200 гражданам Канады
Министерство иностранных дел России расширило еще 200 именами список граждан Канады, которым запрещен въезд в страну. Эта мера, как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, стала ответом на введенные Канадой персональные санкции против российских политиков и общественных деятелей.
В стоп-лист РФ добавлены – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, сотрудники правоохранительных органов, представители экспертных кругов, а также активисты ряда структур и организаций.
Ранее Канада ввела санкции против граждан России, Ирана и Мьянмы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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