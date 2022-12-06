МИД Канады вызвал посла России из-за заявления дипмиссии о голодоморе
Посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе на Украине. Об этом сообщил сам дипломат, передает ТАСС.
Ранее в посольстве РФ заявили, что Оттава продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе украинцев, «не потрудившись проверить факты или проконсультироваться с серьезными исследователями». В дипмиссии указали, что такая позиция «оскорбительна для памяти всех жертв голода 1930-х годов» в СССР.
По словам Степанова, генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер пригласил его в МИД, чтобы «сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия» с пресс-релизом посольства по голодомору. Российский дипломат донес до Бонсера позицию РФ относительно голодомора, от которого пострадали не только Украина, но и Россия, а также другие советские республики.
Степанов отметил, что Канада продолжает отстаивать позицию украинской общины, в том числе обвиняющей Россию в организации голодомора. Дипломат указал на «тотальное бесчеловечное отрицание исторических фактов», в связи с чем российская сторона намерена и дальше «доносить историческую правду в Канаде», пишет Газета.ру.
Неделей ранее посла РФ вызывали в МИД Канады из-за «ненавистнических» публикаций в Twitter против ЛГБТ. Посольство разместило в своем аккаунте изображение перечеркнутого радужного флага с подписью, что семья — это мужчина, женщина и дети, напоминает телеканал «360».
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