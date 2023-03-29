МИД Японии: Страна будет настаивать на усилении помощи Украине

Он отметил, что G7 не будет терпеть попыток «изменить статус-кво силой» в любой точке мира.

Ранее, 27 марта, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, страна продолжит участвовать в энергетических проектах на Сахалине. По его словам, Токио считает их важными с точки зрения обеспечения энергобезопасности.

