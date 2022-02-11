МИД Японии призвал соотечественников покинуть территорию Украины

МИД Японии повысил уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального четвертого и призвал своих граждан немедленно покинуть территорию государства. Об этом 11 февраля объявило внешнеполитическое ведомство Японии.

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Так, свое решение МИД объяснил «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В японском МИД отметили, что дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым, несмотря на дипломатические усилия.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «нелогичные» украинские заявления о «нападении» России «пустозвонством» и «бредом». По его словам, на Украине говорят о «вторжении» России для разжигания обстановки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МИДЯпонияУкраина
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