МИД: Встреча по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 10-11 мая

Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10 и 11 мая. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

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«Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле», — заявил журналистам дипломат.

Срок соглашения, касающегося экспорта зерна из украинских портов, истекает 18 мая.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на продление сделки, подчеркнув, что «шансы на этот счет есть», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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