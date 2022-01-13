МИД: военные представили Путину варианты решения украинского кризиса

По его словам, это «тяжёлый сюжет», который «в публичном пространстве не должен засвечиваться ни коим образом», так как это «само по себе раскачка ситуации».

«Президенту военные специалисты... постоянно предлагают варианты... Но нужно дать шанс дипломатии», - отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что НАТО и США не готовы идти навстречу предложениям России по гарантиям безопасности.