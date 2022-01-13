МИД: военные представили Путину варианты решения украинского кризиса

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что военные специалисты предлагают президенту России Владимиру Путину различные варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.

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По его словам, это «тяжёлый сюжет», который «в публичном пространстве не должен засвечиваться ни коим образом», так как это «само по себе раскачка ситуации».

«Президенту военные специалисты... постоянно предлагают варианты... Но нужно дать шанс дипломатии», - отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что НАТО и США не готовы идти навстречу предложениям России по гарантиям безопасности.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Минобороны РФВоенныеУкраинаВладимир Путин
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