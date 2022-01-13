Рябков: США и НАТО не готовы идти навстречу гарантиям безопасности с Россией

НАТО и США не готовы идти навстречу предложениям России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова.

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По его словам, в этом вопросе альянс «не пробиваем», что нельзя не назвать тревожной ситуацией. Политик считает, что НАТО и США готовы обсуждать только те темы, которые «удобны для них».

При этом Рябков добавил, что если они не учтут требования России, то Москва примет «другие меры» в отношении западных партнеров.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вступление в НАТО России в виде суверенного и независимого государства невозможно.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НАТОРоссияСШАМИДСергей Рябков
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