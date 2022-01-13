В Польше рассказали о плане США втянуть Россию в войну на Украине
Переговоры России и США по гарантиям безопасности будут сорваны, так как Соединенные Штаты и НАТО стремятся спровоцировать масштабный конфликт на Украине. Об этом пишет газета Myśl Polska.
Как отмечает польское издание, Вашингтон не хочет ядерной войны, в которой не будет победителей. Однако США нужна война на Украине, и американская сторона пытается втянуть Россию в такое противостояние.
В материале говорится, что Штаты и НАТО «находятся в удобной ситуации» и «не прольют кровь американского или западного солдата», отмечает Ura.ru.
«Поистине дьявольский план предполагает создание такой ситуации, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта», — пишет Myśl Polska.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по безопасности, грозя ввести новые санкции, сообщает РИА ФАН.
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