Как отмечает польское издание, Вашингтон не хочет ядерной войны, в которой не будет победителей. Однако США нужна война на Украине, и американская сторона пытается втянуть Россию в такое противостояние.

В материале говорится, что Штаты и НАТО «находятся в удобной ситуации» и «не прольют кровь американского или западного солдата», отмечает Ura.ru.

«Поистине дьявольский план предполагает создание такой ситуации, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные, культурные и в значительной степени этнические корни, будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта», — пишет Myśl Polska.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты пытаются воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по безопасности, грозя ввести новые санкции, сообщает РИА ФАН.

