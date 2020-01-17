МИД: внешняя политика России со сменой правительства останется прежней
Внешнеполитический курс России не изменится в связи с роспуском правительства, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что «ни у кого не должно быть сомнений» в преемственности той линии, которую Москва проводит сейчас.
«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», - добавил Рябков.
Об отставке правительства Дмитрия Медведева было объявлено 15 января. Глава МИД РФ в это время находился в азиатском рабочем турне: новость застала его в Ташкенте, куда он прибыл из Нью-Дели.
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