МИД: внешняя политика России со сменой правительства останется прежней

Дипломат отметил, что «ни у кого не должно быть сомнений» в преемственности той линии, которую Москва проводит сейчас.

«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», - добавил Рябков.

Об отставке правительства Дмитрия Медведева было объявлено 15 января. Глава МИД РФ в это время находился в азиатском рабочем турне: новость застала его в Ташкенте, куда он прибыл из Нью-Дели.

