МИД: внешняя политика России со сменой правительства останется прежней

17 января 202010:27

Внешнеполитический курс России не изменится в связи с роспуском правительства, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

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Дипломат отметил, что «ни у кого не должно быть сомнений» в преемственности той линии, которую Москва проводит сейчас.

«В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все», - добавил Рябков.

Об отставке правительства Дмитрия Медведева было объявлено 15 января. Глава МИД РФ в это время находился в азиатском рабочем турне: новость застала его в Ташкенте, куда он прибыл из Нью-Дели.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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