Китай заявил, что связи с РФ не пострадают от смены правительства

16 января 202022:24

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что внезапное заявление президента России Владимира Путина о конституционных изменениях, которые вызвали отставку премьер-министра, не повлияет на все более тесные связи между Пекином и Москвой. Об этом пишет Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

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«При Путине и китайском лидере Си Цзиньпине китайско-российское cтратегическое сотрудничество вступило в новую эру, становясь все более зрелым, стабильным и устойчивым. Двусторонние отношения не будут затронуты изменениями в международной ситуации и соответствующими внутриполитическими процессами обеих сторон», - приводит слова Гэна агентство.

Он также похвалил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева за развитие российско-китайских связей, особенно в экономической сфере, отмечает агентство.

Китай является ключевым потребителем российских вооружений, газа, нефти и других ресурсов.

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