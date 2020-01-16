Китай заявил, что связи с РФ не пострадают от смены правительства

«При Путине и китайском лидере Си Цзиньпине китайско-российское cтратегическое сотрудничество вступило в новую эру, становясь все более зрелым, стабильным и устойчивым. Двусторонние отношения не будут затронуты изменениями в международной ситуации и соответствующими внутриполитическими процессами обеих сторон», - приводит слова Гэна агентство.

Он также похвалил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева за развитие российско-китайских связей, особенно в экономической сфере, отмечает агентство.

Китай является ключевым потребителем российских вооружений, газа, нефти и других ресурсов.

