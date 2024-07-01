МИД: Въезд в Россию закрыли для ещё 99 граждан Канады
Въезд в Россию на постоянной основе закрыли для 99 канадских граждан. Как сообщает МИД РФ, речь идёт о канадцах, «активно вовлечённых в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы».
В заявлении российского ведомства говорится, что решение было принято в ответ на очередные «волны» антироссийских санкций, которые «режим премьер-министра Джастина Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном».
В частности, в российский «стоп-лист» попали сенаторы парламента Канады, мэр Торонто, старший заместитель председателя Банка Канады, бизнесмены и менеджеры компаний ВПК, эксперты и руководители медиа.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru