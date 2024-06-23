МИД Вьетнама: США являются стратегическим партнером страны

Вьетнам всегда рассматривал США в качестве своего стратегического партнера. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство со ссылкой на министра иностранных дел страны Буй Тхань Шона.

С 21 по 22 июня с визитом во Вьетнам прибыл помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниель Критенбринк.

По словам главы МИД Вьетнама, страна также поддерживает Вашингтон в укреплении сотрудничества с регионом, которое поспособствует установлению стабильности не только в Азии, но и во всем мире.

В свою очередь Дэниель Критенбринк подчеркнул, что США приветствуют все более возрастающую роль Вьетнама в региональных и многосторонних форумах.

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По данным источника, в ходе встречи Буй Тхань Шон и представитель американской стороны также говорили о мерах по эффективной реализации целей развития двусторонних отношений с помощью укрепления контактов и поддержки динамики развития торгово-экономического вопроса и о преодолении последствий войны.

Ранее президент России Владимир Путин посетил несколько азиатских стран, в том числе Вьетнам, где рассказал о последствиях нового договора с КНДР, перспективах мира на Украине и возможном изменении ядерной доктрины РФ.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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