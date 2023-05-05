МИД Венгрии призвал посла США прекратить пропаганду войны

Внешнеполитическое ведомство Венгрии в лице главы МИД Петера Сийярто обвинило посла США в Будапеште Дэвида Прессмана в пропаганде войны вместо развития отношений. Его слова приводит ТАСС.

Экс-советник Пентагона: Украина знает, что не может победить Россию
«Посол Прессман [...] принимает активное участие в пропаганде войны», - сказал венгерский министр.

Сийярто пояснил, что в венгерских городах установлены плакаты, подразумевающие пропаганду войны. Дипломат добавил, что Венгрия стремится к скорейшему урегулированию конфликта.

«Американцы пытаются подтолкнуть нас к лагерю войны, но мы принадлежим к лагерю мира», - заключил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину древней венгерской землей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПропагандаСШАВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры