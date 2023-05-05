МИД Венгрии призвал посла США прекратить пропаганду войны
5 мая 202317:56
Внешнеполитическое ведомство Венгрии в лице главы МИД Петера Сийярто обвинило посла США в Будапеште Дэвида Прессмана в пропаганде войны вместо развития отношений. Его слова приводит ТАСС.
«Посол Прессман [...] принимает активное участие в пропаганде войны», - сказал венгерский министр.
Сийярто пояснил, что в венгерских городах установлены плакаты, подразумевающие пропаганду войны. Дипломат добавил, что Венгрия стремится к скорейшему урегулированию конфликта.
«Американцы пытаются подтолкнуть нас к лагерю войны, но мы принадлежим к лагерю мира», - заключил министр.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину древней венгерской землей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru