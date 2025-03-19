Шольц приветствовал прекращение ударов по украинским энергообъектам

Он назвал это первым шагом на пути к мирному урегулированию конфликта. По словам Шольца, следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее. Канцлер отметил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без участия этой страны.

18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

