Шольц приветствовал прекращение ударов по украинским энергообъектам
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал журналистам, что приветствует достигнутую в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа договоренность о прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Он назвал это первым шагом на пути к мирному урегулированию конфликта. По словам Шольца, следующим шагом должно стать полноценное прекращение огня, причем как можно быстрее. Канцлер отметил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без участия этой страны.
18 марта состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru