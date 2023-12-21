МИД Узбекистана вызвал посла РФ из-за слов Прилепина о присоединении

Российского посла Олега Мальгинова вызвали в Министерство иностранных дел Узбекистана после заявления писателя Захара Прилепина с предложением присоединить республику к РФ, пишет «Коммерсант».

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Во внешнеполитическом ведомстве назвали высказывания Прилепина необдуманными и провокационными. МИД Узбекистана предупредил, что такие заявления могут негативно повлиять на отношения Москвы и Ташкента.

Накануне в ходе пресс-конференции в «Россия сегодня» Прилепин заявил, что выступает за присоединение территорий, откуда в РФ едут мигранты. По словам писателя, он намерен продвигать вопрос дезавуирования документации о распаде СССР.

Ранее советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев сообщил, что Ташкент обратился к Москве с просьбой оказать содействие в открытии в РФ детсадов и школ для детей мигрантов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МигрантыЗахар ПрилепинРоссияУзбекистан

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