МИД Узбекистана вызвал посла РФ из-за слов Прилепина о присоединении

Во внешнеполитическом ведомстве назвали высказывания Прилепина необдуманными и провокационными. МИД Узбекистана предупредил, что такие заявления могут негативно повлиять на отношения Москвы и Ташкента.

Накануне в ходе пресс-конференции в «Россия сегодня» Прилепин заявил, что выступает за присоединение территорий, откуда в РФ едут мигранты. По словам писателя, он намерен продвигать вопрос дезавуирования документации о распаде СССР.

Ранее советник президента Узбекистана Кахрамон Куранбаев сообщил, что Ташкент обратился к Москве с просьбой оказать содействие в открытии в РФ детсадов и школ для детей мигрантов, отмечает «Радиоточка НСН».

