МИД Украины заявил о многомиллионном долге РФ за флот в Крыму

Заместитель министра, в частности, заявил, что Россия денонсировала соглашения в одностороннем порядке. По словам Боднара, правовые процедуры не были соблюдены, и присоединив Крым, Россия нарушила международное право.

В украинском МИД добавили, что не получали никаких выплат за размещение Черноморского флота с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2014 года утвердил закон, согласно которому прекращалось действие четырёх соглашений с Украиной по Черноморскому флоту. Последние документы по этому вопросу были подписаны в 2010 году. По ним пребывание Черноморского флота в Крыму было согласовано за счёт уменьшения цены на российской газ на 30%, отмечает ТАСС.

