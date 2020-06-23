МИД Украины заявил о многомиллионном долге РФ за флот в Крыму

В Киеве не признают разрыв соглашения с Москвой о базировании Черноморского флота в Крыму и считают, что российская сторона должна ежегодно платить по $100 миллионов за пребывание кораблей в портах полуострова. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар, пишет NEWS.ru.

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Заместитель министра, в частности, заявил, что Россия денонсировала соглашения в одностороннем порядке. По словам Боднара, правовые процедуры не были соблюдены, и присоединив Крым, Россия нарушила международное право.

В украинском МИД добавили, что не получали никаких выплат за размещение Черноморского флота с 2014 года.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2014 года утвердил закон, согласно которому прекращалось действие четырёх соглашений с Украиной по Черноморскому флоту. Последние документы по этому вопросу были подписаны в 2010 году. По ним пребывание Черноморского флота в Крыму было согласовано за счёт уменьшения цены на российской газ на 30%, отмечает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Василий Батанов
ТЕГИ:Черноморский Флот РФПрисоединение Крыма К РоссииУкраина
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