Украинцы посчитали неважным «возвращение» Крыма

Решение военного конфликта в Донбассе назвали важной задачей 73 процента опрошенных. Такое же число респондентов беспокоит упадок экономики, а также рост цен и рост коммунальных тарифов (72 процента). 67 процентов опрошенных волнует безработица.



Менее всего украинцев волнует «возвращение» Крыма (32 процента), а также демографический кризис и состояние демократии в стране — 34 процента.



Ранее экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге, что бывший президент США Барак Обама якобы был «готов простить» Путину присоединение Крыма к России, передает телеканал «360».



Ранее на Украине был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что о распаде СССР жалеет каждый третий житель страны, отмечает Газета.ру

