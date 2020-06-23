Украинцы посчитали неважным «возвращение» Крыма

Возвращение неподконтрольной части Донбасса гораздо важнее для украинцев, нежели «возвращение» Крыма. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским центром «Социальный мониторинг».

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Решение военного конфликта в Донбассе назвали важной задачей 73 процента опрошенных. Такое же число респондентов беспокоит упадок экономики, а также рост цен и рост коммунальных тарифов (72 процента). 67 процентов опрошенных волнует безработица.

Менее всего украинцев волнует «возвращение» Крыма (32 процента), а также демографический кризис и состояние демократии в стране — 34 процента.

Ранее экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге, что бывший президент США Барак Обама якобы был «готов простить» Путину присоединение Крыма к России, передает телеканал «360».

Ранее на Украине был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что о распаде СССР жалеет каждый третий житель страны, отмечает Газета.ру

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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