В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России

17 февраля 202021:15

Временный поверенный в делах Российской Федерации был вызван в МИД Украины, где ему выразили протест в связи с задержанием Россией четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

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Во время встречи Украина выдвинула требование освободит украинских рыбаков, судно и вернуть весь инвентарь. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали РФ предоставить «исчерпывающую информацию» по обстоятельствам задержания судна и его экипажа.

Напомним, о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря стало известно 15 февраля. Пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставную сеть в качестве орудия лова. Браконьеры не смогли предоставить никаких разрешительных документов на вылов биологических ресурсов на российской территории.

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Фото: facebook.com
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