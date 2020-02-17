В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Временный поверенный в делах Российской Федерации был вызван в МИД Украины, где ему выразили протест в связи с задержанием Россией четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.
Во время встречи Украина выдвинула требование освободит украинских рыбаков, судно и вернуть весь инвентарь. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали РФ предоставить «исчерпывающую информацию» по обстоятельствам задержания судна и его экипажа.
Напомним, о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря стало известно 15 февраля. Пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставную сеть в качестве орудия лова. Браконьеры не смогли предоставить никаких разрешительных документов на вылов биологических ресурсов на российской территории.
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