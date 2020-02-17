В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России

Во время встречи Украина выдвинула требование освободит украинских рыбаков, судно и вернуть весь инвентарь. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали РФ предоставить «исчерпывающую информацию» по обстоятельствам задержания судна и его экипажа.

Напомним, о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря стало известно 15 февраля. Пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан и ставную сеть в качестве орудия лова. Браконьеры не смогли предоставить никаких разрешительных документов на вылов биологических ресурсов на российской территории.

