МИД Украины вышлет старшего дипломата посольства России в Киеве Черникова

О решении украинского МИД заявил журналистам канала «Украина 24» заместителя министра иностранных дел страны Евгений Енин, пишет Газета.ru.

«Старший дипломат — это один из советников посольства РФ в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром», — сообщил Енин.

Накануне, 17 апреля украинский МИД подтвердил информацию о планах выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации.

Ранее российский МИД предписал покинуть страну генерального консула Украины Александра Сосонюка в связи с его противоправной деятельностью, не совместимой с дипломатической службой, в течение трех суток, начиная с 19 апреля.

