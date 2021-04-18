МИД Украины вышлет старшего дипломата посольства России в Киеве Черникова

Украина собирается выслать старшего дипломата из посольства России в Киеве Черникова. Эта мера – ответ на высылку Россией украинского консула Александра Сосонюка, которого задержала ФСБ РФ по подозрению в получении информации из закрытых баз силовых ведомств России.

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О решении украинского МИД заявил журналистам канала «Украина 24» заместителя министра иностранных дел страны Евгений Енин, пишет Газета.ru.

«Старший дипломат — это один из советников посольства РФ в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра утром», — сообщил Енин.

Накануне, 17 апреля украинский МИД подтвердил информацию о планах выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации.

Ранее российский МИД предписал покинуть страну генерального консула Украины Александра Сосонюка в связи с его противоправной деятельностью, не совместимой с дипломатической службой, в течение трех суток, начиная с 19 апреля.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:Российское ПосольствоВысылкаМИДУкраина
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