В Сети появились кадры задержания украинского консула сотрудниками ФСБ РФ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ распространил в субботу видеозапись задержания консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Свидетель на опросе заявил, что украинский дипломат интересовался базами данных россиян и уголовных дел.

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«Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», - заявил свидетель.

Консула задержали в кафе, когда он получил электронное устройство. Сотрудники ФСБ пояснили сотрудникам генконсульства Украины, что Сосонюка уличили в получении доступа к закрытым информационным массивам.

«Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», - говорит сотрудник ФСБ во время оперативной съемки.

Напомним, российский МИД через временного поверенного в делах Украины Василия Покотило рекомендовал Сосонюку «покинуть пределы нашей страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля».

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ФОТО: Скрин видео ФСБ РФ
ТЕГИ:ЗадержаниеФСБДипломатУкраинаКонсульство
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