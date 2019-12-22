МИД Украины разъяснил, зачем ввел запрет на выезд в Россию по внутренним паспортам

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко разъяснил, почему в стане ужесточили правила поездок граждан в Россию. Выезд в соседнее государство для украинцев теперь невозможен по внутреннему паспорту. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на своей странице в Twitter, сообщает Газета.ru.

По словам Пристайко, данная мера позволит быстрее выявить нарушителей украинских законов, которые пытаются скрыться от ответственности на территории России.

«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство», — отметил глава украинского МИД.