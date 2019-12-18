Украинцам разрешили въезд в Россию только по загранаспортам
Правительство Украины разрешило гражданам выезд в Россию только по заграничным паспортам, норма начнёт действовать с 1 марта 2020 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, с этого числа пересечение границы с РФ станет возможным на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих с Украины на территорию России.
Подобная норма облегчит прохождение российско-украинской границы и уменьшит время на оформление в пограничной службе, приводит «Комсомольская правда» мнение главы правительства.
Ранее в МИД Украины заявляли, что правительство с 1 марта 2020 года может запретить гражданам выезжать в Россию по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
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