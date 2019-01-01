Суд приступил к делу о запрете Порошенко покидать Украину

Киевский окружной суд открыл дело о запрете на выезд с Украины 180 высокопоставленных политиков и должностных лиц. Об этом сообщает официальный сайт судебной инстанции – Окружной административный суд города Киева.

Возглавляет список президент Петр Порошенко. Также в него попали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парамента Андрей Парубий, члены правительства, глава правления «Нафтогаза», отмечают «Дни.ру».

Ранее НСН сообщила о том, как Порошенко пытается переиграть Зеленского.

Роспуск Верховной рады Украины временно заблокирован из-за прекращения деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции партии «Народный фронт». Теперь у фракций есть 30 дней, чтобы договориться о создании новой коалиции. В случае неудачи президент Украины может объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.