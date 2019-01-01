Суд приступил к делу о запрете Порошенко покидать Украину
Киевский окружной суд открыл дело о запрете на выезд с Украины 180 высокопоставленных политиков и должностных лиц. Об этом сообщает официальный сайт судебной инстанции – Окружной административный суд города Киева.
Возглавляет список президент Петр Порошенко. Также в него попали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер парамента Андрей Парубий, члены правительства, глава правления «Нафтогаза», отмечают «Дни.ру».
Ранее НСН сообщила о том, как Порошенко пытается переиграть Зеленского.
Роспуск Верховной рады Украины временно заблокирован из-за прекращения деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» после выхода из нее фракции партии «Народный фронт». Теперь у фракций есть 30 дней, чтобы договориться о создании новой коалиции. В случае неудачи президент Украины может объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.
Однако, согласно украинской конституции, роспуск Верховный рады возможен не менее чем за полгода до завершения срока полномочий действующего созыва. Ряд экспертов заявляют, что Зеленский не сможет распустить парламент после 27 мая.
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