МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание главнокомандующего о Крыме

Украинский МИД обратился к правительству ФРГ с требованием сделать публичное опровержение в связи с высказыванием командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», - заявил Николенко.

«Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе», - цитирует пресс-секретаря МИД Украины РИА Новости.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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