МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание главнокомандующего о Крыме

«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», - заявил Николенко.

«Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе», - цитирует пресс-секретаря МИД Украины РИА Новости.

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

