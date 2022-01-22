МИД Украины потребовал от ФРГ опровергнуть высказывание главнокомандующего о Крыме
Украинский МИД обратился к правительству ФРГ с требованием сделать публичное опровержение в связи с высказыванием командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
«Считаем категорически неприемлемыми высказывания командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вицеадмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров», - заявил Николенко.
«Требуем публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии, которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе», - цитирует пресс-секретаря МИД Украины РИА Новости.
Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах в ходе выступления на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
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