Кулеба упрекнул Германию в несоответствии уровню их отношений
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба раскритиковал ряд заявлений Германии по Украине в своем Twitter.
«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — написал украинский политик.
Кулеба, отметивший важность единства позиции стран Запада в отношении России, заявил о необходимости со стороны Берлина прекратить «поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину».
Хотя министр МИДа и поблагодарил немецких партнеров за поддержку по регулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, он высказал недовольство существующей позицией Берлина.
«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — Отметил Кулеба.
Ранее власти Германии не разрешили поставку вооружений немецкого производства на Украину. Об этом написал газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей властей обеих стран, передает «Интерфакс».
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