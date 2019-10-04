МИД Украины объявил обмен заключенными с РФ на следующей неделе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется одновременный обмен между Украиной и Россией задержанных и осужденных лиц. Как сообщает РИА Новости, об этом Пристайко заявил в эфире телеканала «1+1».
По его словам, на следующей неделе предстоит более крупный обмен после недавнего возвращения 35 «своих людей». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ранее выразила надежду, что стороны смогут совершить обмен в формате «всех на всех».
Следующая встреча группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет 15 октября. Именно тогда ОБСЕ планирует согласование окончательного обмена всеми пленными.
Напомним, первый обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентября. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв раскрыл, сколько ещё пленных томится на Украине.
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