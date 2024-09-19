МИД Турции: Снятие санкций с РФ станет частью возможных переговоров по Украине
Снятие введённых Западом антироссийских санкций войдёт в повестку возможных переговоров по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По его словам, вопрос санкций будет «присутствовать на столе переговоров как большой пакет».
«Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать замороженным», - добавил Фидан.
Он также указал, что Турция сохраняет вопрос переговоров в качестве приоритетного.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине страны Запада должны снять все санкции с России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru