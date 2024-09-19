МИД Турции: Снятие санкций с РФ станет частью возможных переговоров по Украине

Снятие введённых Западом антироссийских санкций войдёт в повестку возможных переговоров по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

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По его словам, вопрос санкций будет «присутствовать на столе переговоров как большой пакет».

«Если процесс будет безуспешным, то конфликт рискует либо расшириться, либо стать замороженным», - добавил Фидан.

Он также указал, что Турция сохраняет вопрос переговоров в качестве приоритетного.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине страны Запада должны снять все санкции с России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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