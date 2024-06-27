Медведев призвал потребовать компенсацию за антироссийские санкции
Необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, он подчеркнул, что при этом следует учесть ущерб, нанесённый российской экономике, российским гражданам и компаниям, а также упущенную из-за рестрикций выгоду.
«Весь реальный ущерб... мы должны обязательно подсчитать и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях», - указал Медведев.
Он также добавил, что урегулирование украинского кризиса будет невозможно без снятия с России всех санкций.
Ранее Медведев заявил, что российские Вооружённые силы продолжат наступление, если власти Украины отвергнут предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru