Медведев призвал потребовать компенсацию за антироссийские санкции

Необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, он подчеркнул, что при этом следует учесть ущерб, нанесённый российской экономике, российским гражданам и компаниям, а также упущенную из-за рестрикций выгоду.

«Весь реальный ущерб... мы должны обязательно подсчитать и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях», - указал Медведев.

Он также добавил, что урегулирование украинского кризиса будет невозможно без снятия с России всех санкций.

Ранее Медведев заявил, что российские Вооружённые силы продолжат наступление, если власти Украины отвергнут предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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