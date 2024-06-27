Медведев призвал потребовать компенсацию за антироссийские санкции

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, он подчеркнул, что при этом следует учесть ущерб, нанесённый российской экономике, российским гражданам и компаниям, а также упущенную из-за рестрикций выгоду.

«Весь реальный ущерб... мы должны обязательно подсчитать и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях», - указал Медведев.

Он также добавил, что урегулирование украинского кризиса будет невозможно без снятия с России всех санкций.

Ранее Медведев заявил, что российские Вооружённые силы продолжат наступление, если власти Украины отвергнут предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

