МИД Турции: Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского
Анкара готова провести возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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При этом, по его словам, говорить о сроках проведения переговоров глав двух государств пока сложно.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по проведению встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре «оскорблением».
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