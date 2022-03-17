МИД Турции: Анкара готова провести встречу Путина и Зеленского

Анкара готова провести возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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При этом, по его словам, говорить о сроках проведения переговоров глав двух государств пока сложно.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по проведению встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре «оскорблением».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:АнкараМИДТурцияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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