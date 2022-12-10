МИД: США потратят на кибератаки против неугодных правительств $11 млрд

«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки», — отметил замглавы МИД.

Сыромолотов указал, что на эти цели Вашингтон ежегодно выделяет огромные деньги: только Пентагон направит на проведение кибератак в 2023 году более $11 млрд.

Как отметил замглавы МИД, в октябре администрация США впервые в своих доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство «сферой своих интересов».

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в текущем году было отражено более 25 тысяч кибератак на государственные ресурсы России. По словам вице-премьера, против РФ действуют «кибервойска недружественных стран», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

