МИД: США потратят на кибератаки против неугодных правительств $11 млрд
США планируют в 2023 году потратить $11 млрд на кибератаки против неугодных правительств. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости.
«Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки», — отметил замглавы МИД.
Сыромолотов указал, что на эти цели Вашингтон ежегодно выделяет огромные деньги: только Пентагон направит на проведение кибератак в 2023 году более $11 млрд.
Как отметил замглавы МИД, в октябре администрация США впервые в своих доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство «сферой своих интересов».
Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в текущем году было отражено более 25 тысяч кибератак на государственные ресурсы России. По словам вице-премьера, против РФ действуют «кибервойска недружественных стран», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- МИД: США потратят на кибератаки против неугодных правительств $11 млрд
- В Южной Корее призвали ЕС совместно бороться против американского закона о снижении инфляции
- Американский полковник в отставке заявил о риске США «напроситься на Армагеддон»
- СМИ: Япония намерена разместить гиперзвуковое оружие на островах Хоккайдо и Кюсю
- Россия передала Никарагуа 348,5 тонны муки для программы школьных обедов
- СМИ сообщили о переброске техники ВСУ вблизи Николаева
- СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников Reaper
- В Греции захотели помочь Европе стать независимой от российского газа
- Российское посольство: Новые санкции США нацелены на очернение «неугодных»
- СМИ: США отказались от требования к Украине не атаковать российскую территорию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru