МИД: США будут подогревать украинский конфликт до 2025 года

По словам дипломата, американские СМИ уже смакуют детали коррупционного марафона «Белый дом - Киев - Белый дом». Этим объясняется стремление администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса включения в бюджет на следующий год дополнительной помощи Украине на $37 млрд.

Как отметила Захарова, часть из этих средств осядет в европейских, всемирных банках и частных фондах.

«В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на 3 года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО», — цитирует РИА Новости представителя МИД.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт на территории страны подойдет к завершению в 2023 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

