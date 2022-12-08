МИД: США будут подогревать украинский конфликт до 2025 года
США планируют подогревать конфликт на Украине по меньшей мере до конца 2025 года, соответствующий вывод об этом можно сделать из документов, которые Вашингтон «ни от кого не скрывает». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, американские СМИ уже смакуют детали коррупционного марафона «Белый дом - Киев - Белый дом». Этим объясняется стремление администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса включения в бюджет на следующий год дополнительной помощи Украине на $37 млрд.
Как отметила Захарова, часть из этих средств осядет в европейских, всемирных банках и частных фондах.
«В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на 3 года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО», — цитирует РИА Новости представителя МИД.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт на территории страны подойдет к завершению в 2023 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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