МИД: создание карельского корпуса станет ответом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Ответом России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет создание российской армией карельского корпуса. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает ТАСС.
По его словам, в связи с этим вновь появятся те же схемы, которые существовали в годы холодной войны.
«Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме, а в Брюсселе и Вашингтоне», — отметил Грушко.
Он также выразил сожаление в связи с тем, что Финляндия и Швеция в одночасье отказались от политики военного неприсоединения, которая давала десятилетиями надежнейшие гарантии безопасности этим странам, а также была опорой их международного авторитета.
Ранее, как сообщала НСН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.
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