МИД: создание карельского корпуса станет ответом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ответом России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет создание российской армией карельского корпуса. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает ТАСС.

По его словам, в связи с этим вновь появятся те же схемы, которые существовали в годы холодной войны.