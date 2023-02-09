МИД: создание карельского корпуса станет ответом на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Ответом России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет создание российской армией карельского корпуса. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает ТАСС.

По его словам, в связи с этим вновь появятся те же схемы, которые существовали в годы холодной войны.

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«Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме, а в Брюсселе и Вашингтоне», — отметил Грушко.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Финляндия и Швеция в одночасье отказались от политики военного неприсоединения, которая давала десятилетиями надежнейшие гарантии безопасности этим странам, а также была опорой их международного авторитета.

Ранее, как сообщала НСН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил членство Швеции в НАТО из-за сожжённого Корана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОМИД РФ
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