Фицо заявил о намерении встретиться с Путиным во время визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.

«Дурость»: Песков раскритиковал попытки помешать приезду лидеров на 9 Мая

По его словам, он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, таким образом поблагодарив от имени словаков за освобождение страны.

«Также у меня состоится краткая встреча с президентом Путиным», - добавил политик.

Ранее пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге заявил, что Прага разрешила самолёту Фицо пролететь через чешскую территорию в направлении Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Артем Геодакян
