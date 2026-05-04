Фицо заявил о намерении встретиться с Путиным во время визита в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву по случаю Дня Победы намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT.
По его словам, он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, таким образом поблагодарив от имени словаков за освобождение страны.
«Также у меня состоится краткая встреча с президентом Путиным», - добавил политик.
Ранее пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге заявил, что Прага разрешила самолёту Фицо пролететь через чешскую территорию в направлении Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
