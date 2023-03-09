МИД считает противозаконным отказ США выдать визы представителям РФ, собиравшимся в ООН

США не имеют правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это «в том числе противозаконно».

По мнению Захаровой, США применяют практику невыдачи американских виз и в отношении делегаций прочих стран, из-за чего государства-члены ООН оказываются в неравном положении в переговорах.

США отказали в выдаче виз на сессию ООН российским дипломатам

Ранее представительница РФ на заседании группы открытого состава по информационным и коммуникационным технологиям Ирина Тяжлова сообщила, что США не выдали визы некоторым российским дипломатам для участия в работе очередной сессии ООН.

Между тем, 6 марта представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пояснил, что в ООН следят за ситуацией с отказом российским дипломатам в американских визах. По его словам, визами должны быть обеспечены все делегации, передает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыМария ЗахароваМИД РФ
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