МИД считает противозаконным отказ США выдать визы представителям РФ, собиравшимся в ООН

США не имеют правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это «в том числе противозаконно».

По мнению Захаровой, США применяют практику невыдачи американских виз и в отношении делегаций прочих стран, из-за чего государства-члены ООН оказываются в неравном положении в переговорах.