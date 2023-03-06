В ООН отреагировали на невыдачу виз США российским дипломатам
В Организации Объединенных Наций следят за ситуацией с отказом российским дипломатам в американских визах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
По его словам, глава всемирной организации Антониу Гутерриш работает над вопросом выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Дюжаррик отметил, что визами должны быть обеспечены все делегации.
Несколько российских дипломатов получили безосновательный отказ в визах США, сообщила ранее представитель МИД РФ Ирина Тяжлова. Сотрудник дипломатического ведомства заявила о грубом нарушении обязательств ООН, передает НСН.
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