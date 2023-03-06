В ООН отреагировали на невыдачу виз США российским дипломатам

По его словам, глава всемирной организации Антониу Гутерриш работает над вопросом выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Дюжаррик отметил, что визами должны быть обеспечены все делегации.

Несколько российских дипломатов получили безосновательный отказ в визах США, сообщила ранее представитель МИД РФ Ирина Тяжлова. Сотрудник дипломатического ведомства заявила о грубом нарушении обязательств ООН, передает НСН.

