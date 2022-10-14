МИД: Рост вовлеченности США в украинский конфликт грозит катастрофой

Риск спровоцировать столкновение ядерных держав растет по мере вовлечения США в конфликт на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Рябков заявил о недоговороспособности США

Дипломат считает, что Вашингтон не хочет учитывать озабоченности Москвы, связанные с прямыми угрозами безопасности РФ.

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — подчеркнул Рябков.

Ранее замглавы МИД заявил, что Соединенные Штаты сейчас недоговороспособны, напоминает РИА ФАН. Кроме того, дипломат указал, что ответственность за нарушение системы безопасности в мире лежит на Вашингтоне, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаСШАМИД РФСергей Рябков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры