МИД: Рост вовлеченности США в украинский конфликт грозит катастрофой
Риск спровоцировать столкновение ядерных держав растет по мере вовлечения США в конфликт на Украине. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.
Дипломат считает, что Вашингтон не хочет учитывать озабоченности Москвы, связанные с прямыми угрозами безопасности РФ.
«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — подчеркнул Рябков.
Ранее замглавы МИД заявил, что Соединенные Штаты сейчас недоговороспособны, напоминает РИА ФАН. Кроме того, дипломат указал, что ответственность за нарушение системы безопасности в мире лежит на Вашингтоне, пишет Ura.ru.
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