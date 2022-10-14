Рябков заявил о недоговороспособности США

США не хотят учитывать связанные с прямыми угрозами безопасности озабоченности России и демонстрируют недоговороспособность, как и во времена Карибского кризиса в 1962 году. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Рябков: Россия не раз предупреждала США о возможных последствиях их политики

«Если пытаться проводить параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в том и другом случае приходится говорить о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Цель та же — любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование», - подчеркнул замминистра.

По мнению Рябкова, Вашингтон «патологически» не желает признавать право других стран на защиту своих «жизненно важных интересов». Замминистра отметил, что первопричина кризиса вокруг Украины заключается именно в этом, пишет РИА ФАН.

«Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности», - указал дипломат.

Рябков напомнил, что в 1960-х Москве и Вашингтону «хватило мудрости» прийти к компромиссу и «избежать ядерного апокалипсиса», однако сейчас ситуация иная. По мнению замминистра, теперь США недоговороспособны и намерены «воевать до "последнего украинца", чтобы нанести России "стратегическое поражение"». В таких условиях всю ответственность за дестабилизацию системы безопасности в мире несет Вашингтон, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАМИД РФСергей Рябков
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