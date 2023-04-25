МИД: Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ, а также закрыла въезд для некоторых официальных лиц республики. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Отмечается, что во вторник во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий. Дипломату заявили «решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».
«Дарию вручена нота ... о том, что в качестве ответной меры на ... решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России», — заявили в МИД.
Также главе дипмиссии Молдавии сообщили о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики, пишет РИА ФАН. Такое решение было принято на фоне их антироссийских заявлений и присоединения Кишинева к санкционным спискам ЕС.
Ранее стало известно, что власти Германии намерены массово выслать сотрудников дипломатических представительств РФ, напоминает Ura.ru. МИД России примет ответные меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru