МИД: Россия вышлет сотрудника посольства Молдавии

Отмечается, что во вторник во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий. Дипломату заявили «решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».

«Дарию вручена нота ... о том, что в качестве ответной меры на ... решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России», — заявили в МИД.

Также главе дипмиссии Молдавии сообщили о закрытии въезда в РФ ряду официальных лиц республики, пишет РИА ФАН. Такое решение было принято на фоне их антироссийских заявлений и присоединения Кишинева к санкционным спискам ЕС.

Ранее стало известно, что власти Германии намерены массово выслать сотрудников дипломатических представительств РФ, напоминает Ura.ru. МИД России примет ответные меры.

