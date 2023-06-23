МИД: Россия ввела ответные меры на 11-й пакет санкций ЕС

Москва отреагировала на принятие Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций, расширив список лиц, кому запрещен въезд на территорию России, сообщили в МИД РФ, передает агентство «Прайм».

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Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, ответные меры затронут представителей силовых ведомств, частных фирм и государственных структур, а также граждан стран ЕС, причастных к оказанию военной помощи Украине.

Кроме того, въезд в РФ запретят Европейским чиновникам, ответственным за введение санкций против России и пытающихся подорвать отношения Москвы с другими государствами.

«В том числе парламентариям стран ЕС», — добавили в МИД РФ.

Ранее МИД Эстонии объявил о вступлении в силу 11 пакета санкций ЕС против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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