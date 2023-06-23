ЕС ввел санкции против российских губернаторов, журналистов и военкоров
Евросоюз объявил имена граждан России, попавших под действие 11-го пакета антироссийских санкций.
В частности, в «чёрный» список внесли главу республики Адыгея Мурата Кумпилова, губернаторов Ставропольского, Краснодарского и Камчатского краёв Владимира Владимирова, Вениамина Кондратьева и Владимира Солодова, а также глав Воронежской и Магаданской областей Александра Гусева и Сергея Носова.
Также ограничения ввели в отношении замминистра обороны Татьяны Шевцовой и участников рабочей группы по СВО Андрея Медведева, Александра Колмакова, Александра Захаренко, Валерия Востротина, Олега Горшенина и Вячеслава Бочарова.
Под санкции попали сыновья экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорь и Артём, сбежавший из под домашнего ареста в Италии сын экс-губернатора Красноярского края Артём Усс, генеральный продюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев и председатель чеченского правительства Муслим Хучиев, глава АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгений Дитрих.
Кроме того, в «чёрный» список попали журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов, а также военкоры Семён Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценить возможный эффект 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюза можно будет после опубликования детального списка ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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