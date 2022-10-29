МИД: Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе

Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

Он отметил, что США превращают такие вооружения в «оружие поля боя», что снижает ядерный порог.

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По словам Грушко, НАТО также увеличивает количество учений с ядерным сценарием, передают «Известия».

Ранее Грушко заявил, что многополярность сегодня является реальностью и определяет содержание жизни людей, политических и экономических процессов. Замглавы МИД отметил, что контуры многополярного мира уже видны: в частности, развивается взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, ОПЕК+, АСЕАН+, «становится на крыло проект Большой Евразии».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БомбаСШАМИД РФ
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