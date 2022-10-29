МИД: Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе

Развожаев: все дроны, атаковавшие акваторию Севастопольской бухты, уничтожены Рогов: ВС РФ успешно отбили попытку высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС МВД: водительские удостоверения, выданные в ДНР и ЛНР, а также на Украине можно использовать на территории РФ ЕС: в рамках санкций Евросоюз заморозил активы граждан РФ на €17 млрд Путин поздравил коллектив театра имени Маяковского со 100-летним юбилеем