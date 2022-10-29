МИД: Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе
Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.
Он отметил, что США превращают такие вооружения в «оружие поля боя», что снижает ядерный порог.
По словам Грушко, НАТО также увеличивает количество учений с ядерным сценарием, передают «Известия».
Ранее Грушко заявил, что многополярность сегодня является реальностью и определяет содержание жизни людей, политических и экономических процессов. Замглавы МИД отметил, что контуры многополярного мира уже видны: в частности, развивается взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, ОПЕК+, АСЕАН+, «становится на крыло проект Большой Евразии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- СМИ: Китайцы остались в восторге от анекдота Путина про немцев
- Сенатор Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста
- МИД: Россия учтет в военном планировании модернизацию атомных бомб США в Европе
- Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России
- ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
- Системы ПВО в Севастополе сбили все вражеские беспилотники
- В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины
- СМИ: Европе грозит танкерный кризис из-за роста стоимости перевозок
- Мэр Киева Кличко призвал Запад передать украинцам одеяла в преддверии зимы
- МВД объявило в розыск блогера Максима Каца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru