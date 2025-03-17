МИД: Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине

Москва в рамках разрешении конфликта вокруг Украины будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ стран Североатлантического альянса принимать ее в свои члены, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

По его словам, РФ будет исходить из наличия существенных угроз для России с Запада.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка военных стран Североатлантического альянса на помощь Украине под видом миротворцев будет означать войну с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

