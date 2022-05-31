МИД: Россия подготовила меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран

Пока Россия не собирается эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран, но уже предусмотрела меры, которые будут использованы в случае необходимости. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на статс-секретаря, замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

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По его словам, в некоторых странах с «повышенной активностью русофобских элементов» в соответствии с международными обязательствами уже были приняты необходимые меры для того, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов. При этом, добавил Иванов, такая мера была предпринята не везде.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве не считают, что путь к возобновлению диалога со странами Запада отрезан.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ПолитикаЭвакуацияПосольствоДипломатыМИД РФ
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