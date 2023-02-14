МИД: Россия не продает оружие для стравливания других

Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы других стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель МИД РФ Юрий Пилипсон.

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Дипломат назвал важным то, что Москва не продает вооружение третьим странам, чтобы "заведомо стравливать народы в угоду собственным целям". Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество России с другими странами "имеет сугубо прикладное значение".

"В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела", - сказал Пилипсон.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили об отсутствии каких-либо препятствий в поставках Турции зенитной ракетной системы С-400.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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