МИД: Россия не продает оружие для стравливания других

Дипломат назвал важным то, что Москва не продает вооружение третьим странам, чтобы "заведомо стравливать народы в угоду собственным целям". Он также отметил, что военно-техническое сотрудничество России с другими странами "имеет сугубо прикладное значение".

"В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела", - сказал Пилипсон.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили об отсутствии каких-либо препятствий в поставках Турции зенитной ракетной системы С-400.

