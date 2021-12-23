МИД: Россия не потерпит предварительных условий США по гарантиям безопасности

Как отметил замглавы МИД, российская сторона хочет быстрой формализации договоренностей.

«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — подчеркнул Рябков.

Замминистра подчеркнул, что при таком сценарии Москва сделает вывод , что ситуация используется США в качестве «ширмы для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях». По словам Рябкова, в этом случае ответственность за дальнейшее «неотвратимое» ухудшение обстановки будут нести Вашингтон и союзники.

Дипломат добавил, что РФ призывает американских партнеров не откладывать начало переговоров по гарантиям безопасности и ожидает конкретного ответа, когда Вашингтон «будет готов запустить двусторонний диалог».

