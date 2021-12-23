МИД: Россия не потерпит предварительных условий США по гарантиям безопасности
США не удастся выставить России какие-либо предварительные условия для дальнейшей работы по формализации предложенных Москвой гарантий безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Как отметил замглавы МИД, российская сторона хочет быстрой формализации договоренностей.
«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — подчеркнул Рябков.
Замминистра подчеркнул, что при таком сценарии Москва сделает вывод , что ситуация используется США в качестве «ширмы для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях». По словам Рябкова, в этом случае ответственность за дальнейшее «неотвратимое» ухудшение обстановки будут нести Вашингтон и союзники.
Дипломат добавил, что РФ призывает американских партнеров не откладывать начало переговоров по гарантиям безопасности и ожидает конкретного ответа, когда Вашингтон «будет готов запустить двусторонний диалог».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- На Украине допустили, что «Северный поток-2» не запустят никогда
- Песков призвал журналистов быть лаконичными
- Участников пресс-конференции Путина обработали частицами серебра
- В России подтвердили 25 667 случаев COVID-19 за сутки
- МИД: Россия не потерпит предварительных условий США по гарантиям безопасности
- Газодобыча «Газпрома» оказалась лучшей за 13 лет
- Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 3 млн рублей
- «Нафтогаз»: Некоторые месторождения газа на Украине опустошены на 80%
- Лукашенко анонсировал всенародное обсуждение проекта конституции Белоруссии
- «Нафтогаз» выпустит еврооблигации на сумму более $1 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru